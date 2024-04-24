لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات.. نزليها وسلي أولادك!!

تشهد الدول العربية تزايدا في الإقبال على البحث عن تردد قناة وناسة لسنة 2024، التي تعد من أجمل قنوات الأطفال المتوفرة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، تعرض القناة مجموعة متنوعة ورائعة من أناشيد الأطفال طوال اليوم، وتحرص على عرض شخصيات الكرتون مثل شخصية “لولو وأصدقائها”، وسوف نوضح لكم بسهولة كيفية ضبط تردد قناة وناسة للعام 2024 على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات 2024

يمكنكم استقبال إرسال قناة وناسة كيدز عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث يغطي جميع أنحاء الكرة الأرضية، من خلال متابعة التردد المخصص التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات 2024

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:11270.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز:3/4.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة كيدز 2024

فيما يلي خطوات سريعة لضبط تردد قناة وناسة كيدز الجديد لعام 2024 على جهاز الرسيفر، وذلك في خلال دقيقة واحدة: