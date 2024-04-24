تردد القنوات
لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات.. نزليها وسلي أولادك!!
تشهد الدول العربية تزايدا في الإقبال على البحث عن تردد قناة وناسة لسنة 2024، التي تعد من أجمل قنوات الأطفال المتوفرة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، تعرض القناة مجموعة متنوعة ورائعة من أناشيد الأطفال طوال اليوم، وتحرص على عرض شخصيات الكرتون مثل شخصية “لولو وأصدقائها”، وسوف نوضح لكم بسهولة كيفية ضبط تردد قناة وناسة للعام 2024 على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.
تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات 2024
يمكنكم استقبال إرسال قناة وناسة كيدز عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث يغطي جميع أنحاء الكرة الأرضية، من خلال متابعة التردد المخصص التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد:11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز:27500.
- معامل تصحيح الخطأ:3/4.
تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات 2024
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد:11270.
- الاستقطاب:عمودي.
- معدل الترميز:3/4.
طريقة تنزيل تردد قناة وناسة كيدز 2024
فيما يلي خطوات سريعة لضبط تردد قناة وناسة كيدز الجديد لعام 2024 على جهاز الرسيفر، وذلك في خلال دقيقة واحدة:
- اضغط على الزر المخصص للوصول إلى القائمة الذي يوجد في جهاز التحكم الذي يأتي مع جهاز الاستقبال.
- اختر كلمة “التركيب الهوائي”.
- اختر كلمة “اضافة تردد جديد”.
- قم بإعداد إعدادات القناة مع التعريف بالقمر الصناعي المحدد.
- اضغط على كلمة “بحث”.
- عند الانتقال إلى ختام عملية البحث الخاصة بك، اضغط على الزر المشار إليه بكلمة “حفظ”.
- سوف تجد القناة موجودة في القائمة.