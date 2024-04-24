“بالفيديو الإعلان عن السيارة الخارقة Speed 9” شركة بي واي دي تكشف عن سياراتها الخارقة

تم الكشف عن سيارة Speed 9 من شركة بي واي دي قبل معرض Auto China (معرض بكين للسيارات)، وتعتبر هذه السيارة رياضية اختبارية مذهلة، تم تصميمها بمواصفات أوروبية واضحة، وتشبه بعض السيارات الأوروبية الفاخرة. تم تصميم السيارة بواسطة وولفجانج إيجر، الذي كان كبير المصممين في لامبورجيني وأودي وألفاروميو في السابق.

مميزات سيارة شركة بي واي دي Speed 9

تتميز سيارة شركة بي واي دي Speed 9 بمظهر فريد وجذاب، حيث تحتوي على مصد منحوت ومداخل هواء مركزية سوداء لامعة وشبك فضي ومصابيح أمامية تشبه تلك الموجودة في لامبورجيني أفينتادور، كما تتدفق الخطوط الجذابة للسيارة فوق أقواس العجلات المثيرة باتجاه حجرة الركاب، وتتميز بأبعاد مثالية وأبواب تفتح لأعلى.

الجزء الخلفي من السيارة يحمل تفاصيل جذابة أيضًا، مع خطوط تتضاءل إلى واجهة خلفية جذابة ومصابيح خلفية رباعية تشبه تلك الموجودة في سيان FKP 37، تحتوي المقصورة الداخلية على مقاعد رياضية من ألياف الكربون مع تنجيد أحمر وأحزمة مقاعد وتفاصيل معدنية.

نظام الدفع بسيارة شركة بي واي دي Speed 9

لم يتم الكشف عن معلومات محددة حول نظام الدفع أو الأداء، ولكن هناك تقارير تشير إلى أن Speed 9 تمتاز بهيكل خفيف الوزن من ألياف الكربون. لذا، لا يزال غير واضح ما إذا كانت السيارة ستكون كهربائية بالكامل أو هجينة بالبطارية.

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