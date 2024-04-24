“ثبتها الآن” تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor Aljanah لمشاهدة المحتوى الهادف للأطفال

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أهم القنوات العربية المتخصصة في تقديم محتوي متميز للأطفال من جميع الأعمار، حيث تقدم العديد من البرامج التعليمية والترفيهية والأفلام الكرتونية والأناشيد، وهي قناة مجانية لا تحتاج إلي اشتراك وتبث برامجها علي مدار اليوم، حيث تأسست قناة طيور الجنه عام 2008 في الأردن، وازداد البحث عن ترددها في الفترات الأخيرة نظرا لانجذاب فئة كبيرة من الأطفال إليها.

تردد قناة طيور الجنة

يتأثر الأطفال بكل ما يقدم إليهم عبر القنوات الفضائية بشكل كبير، لذا يحرص الآباء والأمهات على تحميل القنوات الهادفة وتعتبر قناة طيور الجنة ذات الشهرة الواسعة في تقديم محتوي عالي الجودة يهدف إلى تنشئة الأطفال على القيم الإيمانية الرفيعة، لذا يمكن استقبال القناة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ النايل سات 11258 27500 أفقي 3/4 عرب سات 11310 27500 عمودي 3/4

خطوات تنزل تردد قناة طيور الجنة

أصبح البحث عن المحتوي الهادف للاطفال هو الشغل الشاغل للآباء والأمهات الذين يحرصون علي حماية أبنائهم من المحتوي الفاسد والضار، وتعتبر قناة طيور الجنة ملاذ آمن للأطفال، ويمكن استقبال قناة عبر الخطوات التالية: