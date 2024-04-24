تكنولوجيا
“وحش سامسونج”.. سعر و مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra هاتف ضد الماء والكسر
يعتبر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra واحدًا من أقوى الهواتف الرائدة التي قدمتها شركة سامسونج، يتميز الهاتف بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ودقة QHD+، مما يوفر صورة عالية الجودة مع دعم معدل تحديث 120Hz، كمايأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية تدعم الذكاء الاصطناعي، مما يمنح المستخدم صورًا ذات جودة استثنائية، بالإضافة إلى ذلك يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكم، إذا كنت تبحث عن هاتف رائد مع أحدث التقنيات وميزات الأداء العالي، فقد يكون Samsung Galaxy S24 Ultra الخيار المناسب لك.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
|المواصفات
|هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
|شريحتين اتصال
|Nano Sim
|NFC
|مدعوم
|شبكات الاتصال
|2G، 3G، 4G، 5G
|الأبعاد
|79×162.3×8.6 ملم
|الوزن
|233 جرام
|مقاوم للماء والغبار
|شهادة IP68 (يمكن غمره تحت الماء حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة)
|قلم S Pen
|مدمج في جسم الهاتف، يمكن سحبه بسرعة 2.8 ملم/ثانية
|مواد التصنيع
|ظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor، إطار من التيتانيوم
|الشاشة
|Dynamic LTPO AMOLED 2X، مسطحة، حجم 6.8 إنش، دقة 1440×3088 بكسل، معدل كثافة بكسلات 505 بكسل/إنش، دعم لمعدل التحديث 120Hz، دعم HDR10+، طبقة حماية Gorilla Glass Armor، سطوع يصل إلى 2600 شمعة
|الذاكرة الداخلية
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|إمكانية زيادة المساحة التخزينية
|غير مدعومة
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 3، بتكنولوجيا 4 نانو
|الكاميرا الأمامية
|دقة 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
|الكاميرا الخلفية
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|تصوير الفيديو
|8K@24 و30 إطار/ث
4K@30 و60 و120 إطار/ث
FHD@30 و60 و240 إطار/ث
HD@960 إطار/ث
مميزات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
السعر في الخارج:
- 256 جيجا + 12 جيجا رام: 1300 دولار.
السعر في مصر:
- 256 جيجا + 12 جيجا رام: 66,000 جنية.
512 جيجا + 12 جيجا رام: 73,000 جنية.
السعر في السعودية:
- 512 جيجا + 12 جيجا رام: 5400 ريال.
السعر في الإمارات:
- 512 جيجا + 12 جيجا رام: 5100 درهم.