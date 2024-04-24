طريقة عمل الباتيه في المنزل بعجينة قطنية هشة بنفس جودة الجاهز

يعد الباتيه صنف من أفضل أصناف المخبوزات التي يحبها الجميع ولا خلاف على ذلك، حيث تتعدد حشوه الباتيه بين الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي والجبنة الكيري والجبنة البيضاء مع الزيتون ويتمتع كل منهم بمذاق مميز ولذيذ، كما يعد الباتيه من الأصناف التي يمكن تقديمها لأفراد الأسرة على وجبة الفطور والعشاء بديل عن الأصناف التقليدية المعتادة.

مقادير عمل الباتيه في المنزل

فيما يلي نوضح المقادير الدقيقة لعمل صاج من الباتيه الطازج الهش في المنزل بأقل الإمكانيات التي قد تكون متوفرة في كل المنازل وأيضاً بكمية كبيرة ومشبعة لأفراد الأسرة، وتتمثل تلك المقادير في:

600 جرام من دقيق المخبوزات.

100 جرام سمن بلدي.

عبوة زبادي كامل الدسم.

10 جرام خل طعام.

20 جرام لبن بودره.

3 جرام ملح.

رشة سكر.

10 جرام بيكنج بودر.

10 جرام خميرة فورية.

بيضة متوسطة الحجم.

حبة البركة.

جبنة النوع المفضل.

طريقة عمل الباتيه في المنزل

فيما يلي نوضح الطريقة الدقيقة لعمل المخبوزات الهشة الطرية في المنزل مثل الجاهزة: