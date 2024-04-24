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طريقة عمل الباتيه في المنزل بعجينة قطنية هشة بنفس جودة الجاهز
يعد الباتيه صنف من أفضل أصناف المخبوزات التي يحبها الجميع ولا خلاف على ذلك، حيث تتعدد حشوه الباتيه بين الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي والجبنة الكيري والجبنة البيضاء مع الزيتون ويتمتع كل منهم بمذاق مميز ولذيذ، كما يعد الباتيه من الأصناف التي يمكن تقديمها لأفراد الأسرة على وجبة الفطور والعشاء بديل عن الأصناف التقليدية المعتادة.
مقادير عمل الباتيه في المنزل
فيما يلي نوضح المقادير الدقيقة لعمل صاج من الباتيه الطازج الهش في المنزل بأقل الإمكانيات التي قد تكون متوفرة في كل المنازل وأيضاً بكمية كبيرة ومشبعة لأفراد الأسرة، وتتمثل تلك المقادير في:
- 600 جرام من دقيق المخبوزات.
- 100 جرام سمن بلدي.
- عبوة زبادي كامل الدسم.
- 10 جرام خل طعام.
- 20 جرام لبن بودره.
- 3 جرام ملح.
- رشة سكر.
- 10 جرام بيكنج بودر.
- 10 جرام خميرة فورية.
- بيضة متوسطة الحجم.
- حبة البركة.
- جبنة النوع المفضل.
طريقة عمل الباتيه في المنزل
فيما يلي نوضح الطريقة الدقيقة لعمل المخبوزات الهشة الطرية في المنزل مثل الجاهزة:
- في بولة عميقة يتم خلط الملح مع اللبن البودرة والبكينج بودر ثم نخل الدقيق.
- إذابة الخميرة في كوب من الماء الدافيء مع السكر ثم تقليب المكونات.
- إضافة السمنه والخل والزبادي إلى العجينة ثم التقليب.
- بعد ذلك يتم إضافة الخميرة بعد تفاعلها والبدء في العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة ملساء.
- تغطية العجينة وتترك في مكان دافيء لمدة ساعة حتى تتخمر وتصبح هشة وعجينة ناجحة يسهل تشكيلها.
- فرد العجينة على سطح نظيف باستخدام النشابه مع نثر طبقة من الدقيق على السطح لتجنب الالتصاق.
- تقطيع العجينة إلى شرائح طويلة متساوية في الشكل.
- تطبيق العجينة مع وضع الحشوة في المنتصف.
- خفق البيض في وعاء منفصل ثم استخدام فرشة الحلويات في توزيع طبقة خفيفه على سطح الباتيه.
- نثر حبة البركة.
- رص الباتيه في صاج الفرن.
- يدخل الصاج فرن حامي لمدة ربع ساعة.