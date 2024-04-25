ثبتها الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية ولا تفوتك حلقة اليوم من المسلسلات التركية

تردد قناة الفجر يشغل بال الكثير من المواطنين الساعات الحالية، حيث حلقة جديدة من مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس تُعرض على القناة التركية، وبعدها سيتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية، والتي تكون مترجمة باللغة العربية، ونوضح لكم التردد الخاص بالقناة وأيضًا موعد عرض حلقات المسلسل التركي قيامة عثمان.

تردد قناة الفجر

مساء اليوم بتمام الساعة التاسعة سوف يتم عرض حلقة جديدة من المؤسس قيامة عثمان للمواطنين متابعي المسلسل، حيث القناة الناقلة هي الفجر الجزائرية، ويمكن متابعة الحلقة الجديدة من خلال الإحداثيات التالية:

نايل سات

تردد القناة 12034 استقطاب أفقي تصحيح الخطأ 4/3 معدل الترميز 27500

عرب سات

تردد القناة 11034 استقطاب عمودي تصحيح الخطأ 6/5 معدل الرمز 5000

ويمكن تثبيت تردد القناة، وذلك عبر النقر على زر القائمة من ريموت التحكم الخاص بجهازك، ثم اختيار من القائمة التي تظهر أمامك “تثبيت يدوي” وعليه تختار إضافة قناة جديدة، وتقم بعدها بإضافة الإحداثيات سابقة الذكر، وبعد البحث من قِبل القمر ستكون القناة بقائمة قنواتك، ويمكن متابعة أي مسلسل تعرضه القناة بأعلى جودة في الوقت المناسب لك.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان

وضحنا لكم تردد قناة الفجر الجزائرية، وبالنسبة لمسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس، فتم أمس عرض حلقة جديدة من المسلسل على شاشة قناة ATV التركية ولكن الحلقة كانت بالتركية وليست مدبلجة، ولكن اليوم مساء الخميس سيتم إذاعته على شاشة الفجر الجزائرية في المواعيد التالية مترجمًا بالعربية: