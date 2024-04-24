رسميًا.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تم الإعلان عن نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة لحوالي 50 ألف عائلة عراقية التي تستحق الدعم بحسب المعايير الموضوعة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث قد انتشرت بعض الأخبار مؤخرًا عن احتمالية تأخر توزيع هذه الدفعة، وإلى الآن لا يوجد تصريح رسمي يؤكد ذلك، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه قد تم البدء في نشر أسماء الأشخاص الذين استفادوا والمتبقيين من الدفعة التاسعة، وقد تم توزيع هذه القائمة على عدة أقسام نظراً للعدد الكبير من المتقدمين للحصول عليها، كما أنه تم تجهيز اللوائح التي تشمل أسماء المدرجين ضمن المجموعة الخامسة من الدفعة المذكورة.

ومن الجدير بالذكر أن ما يزيد عن 300 ألف مواطن قاموا بالتقديم في هذه الدفعة، وحالياً يتم العمل على التحقق من الأسماء ومطابقتها للشروط المحددة من قِبل الوزارة للتأكد من أحقية المتقدمين في الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، وهو يمكن الاستعلام عنه.

شروط الانضمام الي الرعاية الاجتماعية

يوجد بعض الشروط يجب توافرها من أجل الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعةمنحة الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، نذكرها فيما يلي:

للذكور يلزم أن تتراوح الأعمار من 18 إلى 60 عاماً.

بالنظر إلى النساء، يجب أن يتراوح سنهن من خمسة عشر إلى خمسة وخمسين عاماً.

يجب ألا يزيد الراتب الشهري عن الحد الأعلى المحدد.

يجب احضار مستند يثبت عدد أفراد العائلة.

يجب تقديم البطاقة الوطنية العراقية مع الحرص على التحقق من استكمال كافة الاحتياجات اللازمة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرةأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: