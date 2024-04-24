“من هنا”.. رابط التسجيل في برنامج الدعم التكميلي 2024 بالأردن takaful.naf.gov.jo .. والشروط اللازمة

يعتبر برنامج “الدعم التكميلي” في الأردن من البرامج التي تهدف إلى مساعدة الأسر ذات الاحتياجات الماسة في توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء، ولذلك سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في هذا البرنامج.

طريقة التسجيل في الدعم التكميلي بالأردن

الدخول إلى موقع “صندوق المعونة الوطنية“.

بعد ذلك، انتقل إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.

ابحث عن الأيقونة المخصصة لـ “الدعم الوطني” واضغط عليها.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها على الشاشة.

بعد ذلك، قم بتحميل جميع الوثائق المطلوبة والمطلوبة منك.

في الخطوة التالية، انقر على المربع المخصص لـ “إرسال الطلب”.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستتلقى رسالة على هاتفك الشخصي لإكمال عملية التسجيل.

شروط التسجيل في الدعم التكميلي بالأردن