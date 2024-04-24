“سجلي بسرعة”.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر 2024 والشروط اللازمة

تقوم الحكومة الجزائرية بتوفير الدعم والرعاية لفئات المواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال إطلاق العديد من البرامج الاجتماعية والمنح التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم، ومن بين هذه البرامج تأتي منحة “المرأة الماكثة”، التي تستهدف خاصة ربات البيوت اللاتي لم يتسنى لهن العمل خارج المنزل، واللواتي يعتنين بأطفالهن ويحتاجن إلى دعم مالي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، تعتبر هذه المنحة دعمًا مهمًا للأسرة، حيث توفر لها دخلاً ثابتًا لتلبية احتياجاتها اليومية.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالذهاب مباشرة إلى البوابة الرسمية لـ “وكالة التشغيل“.

انقر على زر “تسجيل الدخول” للولوج إلى حسابك.

بعد ذلك، اختر “منحة البطالة” من القائمة.

حدد الولاية التي تقيم فيها.

املأ جميع البيانات المطلوبة وقم برفع المستندات المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها ثم انقر على “تأكيد”.

بعد الانتهاء، سيقوم فريق المسؤولين بمراجعة طلبك والرد عليك في أقرب وقت ممكن.

الأوراق اللازمة للتسجيل في منة المرأة الماكثة في البيت

أصل وصورة من شهادة الميلاد.

صورتان شخصيتان للمتقدمة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

شهادات الدراسة.

وثيقة الطلاق إذا كنتِ مطلقة.

وثيقة تثبت محل السكن الفعلي.

بعد إتمام هذه الخطوات وتقديم المستندات، يمكنك الانتظار لتلقي رد من الجهات المختصة.

الشروط اللازمة للحصول على منحة المرأة الماكثة بالمنزل

تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفيها المتقدمة للحصول على منحة المرأة الماكثة بالمنزل في الجزائر، وتهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول المساعدة للفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية: