“بزيادة 455 ألف دينار mof.gov.iq”.. “وزارة المالية” تعلن تعديل جديد ومفاجئ في سلم رواتب الموظفين بكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية

أعلنت وزارة المالية العراقية، عن استمرار توزيع رواتب الموظفين لجميع موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية للشهر الجاري، فضلاً عن أن الوزارة قامت بدعوة جميع الجهات المعنية في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بالإلتزام بتوزيع الرواتب الجديدة التي طرأت عليها بعض التغيرات من حيث الزيادات الأخيرة، إلا أن بعض هذه الزيادات لم يتم تطبيقها حتى الأن، لكن تبذل الوزارة قصارى جهدها حتى يتمكن من الحصول عليها جميع الموظفين في الدولة.

زيادة رواتب الموظفين في العراق

ومن أكثر الأمور شغفًا للعديد من المواطنين داخل دولة العراق، الزيادات الجديدة التي تم إرسال تعديل الجداول الخاصة بها إلى مجلس النواب ومن ثم وزارة المالية التي تعتبر الجهة التنفيذية، لكن لم يتم توزيع هذه الزيادات حتى الأن، وهي تبلغ نحو 150% لبعض الدرجات، بينما زيادة قدرها 200% للثلاثة درجات الأخير المتمثلة في الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة بالدولة.

كيف استعلم عن راتبي بالزيادة

وعن كيفية الإستعلام عن الرواتب الخاصة بالموظفين، لابد من اتباع الخطوات التالية:-