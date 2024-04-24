نزلت NOW؟ كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محافظات العراق

تعتبر كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، من أكثر وأهم المواضيع بحثًا في الوقت الحالي داخل دولة العراق، خاصة مع اقتراب انتهاء الشهر الجاري، فضلاً عن أن أخر وجبة تم صدورها كانت في شهر يناير الماضي، إلا أنه حتى وقتنا هذا لم يتم العمل على إعلان أي وجبات جديدة، إضافة إلى أن برنامج الرعاية يعتبر من أهم وأبرز البرامج الداعمة للعديد من المواطنين في كافة المحافظات العراقية، بما يسمح لهم بالحصول على الدعم المالي المقدم.

استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

تتمثل أبرز خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه مباشرة إلى منصة مظلتي الرسمية.

ثم تقوم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

القيام بإدخال رقم الطلب المسجل به.

بعدها يُرجى تحديد الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

اختيار المحافظة المقيم بها المواطن في دولة العراق.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

لتتمكن في النهاية من عرض جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة الجديدة في العراق.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق

يمكنك بكل سهولة التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة جاءت وفقًا لما يلي:-