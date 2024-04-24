هسة.. تحميل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، للإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 وذلك بعد الانتهاء من فحص وتدقيق طلبات الراغبين في الحصول على الوجبة السابعة والأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، والذي تم إطلاقه لمساعدة الأسر والمواطنين العراقيين الغير مُقتدرين ماليا في تلبية احتياجات المعيشة، وفيما يلي سنتطلعكم على شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية و خطوات الاستعلام عن اسمك.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

و للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، يمكنك القيام بالتالي:

الدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية أو منصة مظلتي.

إذا قمت بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية، اختار من القائمة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية”.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

سيطلب منك تحديد رقم الوجبة، قم باختيار “الوجبة السابعة”.

قم بكتابة بياناتك كاملة وبشكل صحيح، وهي إسمك ورقم هاتفك.

قم باختيار المحافظة التابع لها.

وأخيرًا قم بالضغط على كلمة “استعلام”.

بعدها ستجد أمامك مجموعة من الكشوفات، قم بحفظها على هاتفك بصيغة الـ PDF للتأكد من وجود إسمك.

شروط التقديم على منحة برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

كما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، بوضع مجموعة من الشروط لقبول طلب الحصول على الوجبة السابعة والأخيرة، وهي:

أن لا يزيد الراتب الشهري للمتقدم على الحد المسموح به للدخل. يشترط أن تكون أسرة المتقدم مكونة من أربعة أفراد فأكثر. أن يكون المتقدم من ذوي الدخل غير المنتظم. تقديم مستندات تثبت محل الإقامة. نسخة من الهوية الوطنية سارية المفعول. شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة. الوثائق الخاصة بالمرتب. يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في الأراضي العراقية. أن لا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول ذات قيمة كبيرة. يجب أن يكون العمر الأدنى للمتقدم 18 عام، وأن لا يتجاوز 60 عام. أن لا يعمل المتقدم في أي من القطاعات الوظيفية التابعة للحكومة. يشترط أن لا يكون لدى المتقدم أي سجل تجاري باسمه.

الفئات المستحقة لمنحة برنامج الرعاية الاجتماعية

كذلك هناك أيضًا مجموعة أخرى من الشروط، التي من الضروري توافرها في المتقدم، منها: