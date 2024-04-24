رسميًا.. تحديد موعد امتحانات نهاية السنة 2024 العراق وجدول الامتحانات النهائية

مع اقتراب انتهاء السنة الدراسية، يرغب العديد من الطلاب في التعرف على مواعيد الامتحانات النهائية للعام 2024 في العراق، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أن المراحل الدراسية المختلفة ستبدأ امتحاناتها يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري، وسيتم تنظيم نهاية كل مرحلة وفقاً لجدول زمني محدد وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا كما سنذكر كذلك جدول امتحانات السادس ابتدائي 2024، والثالث المتوسط.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 العراق

حددت وزارة التربية العراقية موعد الاختبارات العامة في العراق إلى جانب تواريخ بدء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2024 بالنسبة للطلبة في المراحل الدراسية الختامية وغير الختامية، طبقاً للخطط الزمنية التي وافقت عليها وزارة التربية والتعليم، وسيشمل الامتحان الطلبة في الصف الأول الابتدائي، والصف الثالث متوسط، والصف السادس الإعدادي.

جدول امتحانات السادس ابتدائي 2024

تم تحديد جدول امتحانات السادس ابتدائي 2024 بشكل رسمي، وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي:

سيكون اختبار مادة التربية الدينية في تاريخ 12 من شهر مايو لعام 2024.

أما عن امتحان اللغة العربية يوم 13 مايو 2024 .

كما سيقام اختبار اللغة الإنجليزية في 14 من مايو 2024.

امتحان الرياضيات يوم 15 مايو 2024.

كذلك سينعقد اختبار مادة العلوم الاجتماعية في 16 من مايو لعام 2024.

أما عن امتحان العلوم يوم 18 مايو 2024.

واخيرا اختبار اللغة التركمانية في 19 من شهر مايو لعام 2024.

جدول اختبارات العام الثالث للمرحلة المتوسطة لعام 2024

تم تحديد جدول اختبارات العام الثالث للمرحلة المتوسطة 2024 بشكل رسمي، وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي: