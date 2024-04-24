 مسابقة توفاس الدولية وخطوات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الرسمي وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم

تهدف مسابقة توفاس الدولية لقياس مدى التأسيس الأكاديمي لكافة طلاب الدراسة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي في مادة الرياضيات وتنمية قدراتهم الأكاديمية والحاسبية، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن تفاصيل المسابقة، حيث تساعد نتائج اختبار المسابقات كافة المعلمين على فهم المستوى الحقيقي لكل طالب والتحصيل الأكاديمي من حيث القوة والضعف، وعبر موقعنا الإخباري البديل نوضح تفاصيل وجوائز المسابقة خلال السطور التالية.

اختبارات مسابقة توفاس الدولية

طبقا لقرار وزارة التربية والتعليم يتم إجراء اختبارات مسابقة توفاس الدولية لمعظم طلاب المراحل الدراسية، خاصة من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، حيث يتم الاختبار على حل مسائل رياضية معقدة لا يمكن حلها إلا الطلاب المتميزون، وتختلف هذه المسائل وفقا لكل صف من الصفوف الدراسية كما يلي:

الصف الرابع الابتدائي: تتمثل مسائل مسابقة توفاس الدولية على (الضرب، القسمة، ترتيب العمليات، جمع وطرح الكسور ذات القواسم المشتركة)

الصف الخامس والسادس الابتدائي: تتمثل مسائل مسابقة وفاس الدولية على مسائل (الضرب، القسمة، ترتيب العمليات على الأعداد العشرية والكسور).

الصف الأول والثاني الإعدادي: تتمثل مسائل مسابقة توفاس الدولية على مسائل (الأعداد الموجبة والسالبة، المعادلات، حساب المعادلة، نظام المعادلة).

الصف الأول والثاني الثانوي: تتمثل مسائل مسابقة تقاس الدولية على حل مسائل (المعادلات كثيرة الحدود، المعادلات التربيعية، الجذور التربيعية).

خطوات التسجيل والاشتراك في مسابقة توفاس الدولية

هناك العديد من أولياء الأمور والطلاب الذين يرغبون في مشاركة مسابقة توفاس الدولية، لذلك يتساءلون عن خطوات التسجيل والاشتراك في المسابقة وما هو الرابط الإلكتروني؟، لذلك نوضح كيفية التسجيل والاشتراك في المسابقة كالتالي:

في البداية يمكنك الدخول عبر الموقع الرسمي لمسابقة توفاس الدولية من هنا

ثم قم بالتنسيق بين منسق المدرسة وفريق منسقين توفاس لتسجيل المدرسة في أقرب موعد.

بعدها يتم إرفاق ملف إكسل منسق المدرسة لتسجيل بيانات الطالب.

ثم بعد ذلك يقوم فريق المنسقين بإدراج بيانات المدرسة على قاعدة بيانات توفاس لاستخراج رابط الاختبار، اسم المستخدم للطالب، كلمة المرور، وإرسالها إلى منسق المدرسة.

وبعد ذلك يقوم الطالب بالدخول على الرابط المرفق ثم يقوم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، والتأكد من بيانات الطالب “كود الطالب، موضوع الاختبار، مستوى”، ثم النقر على الإجابة مباشرة في حالة الاختيار من متعدد.

والجدير بالذكر أن مسابقة توفاس الدولية تعقد يوم الأحد والإثنين 28 و 29 من الشهر الجاري أبريل وتكون المسابقة إلكترونيا، ومن المقرر أن تعقد في الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 عصرا، ومدة الاختبار حوالي 40 دقيقة، ويشترط عدم استخدام الآلة الحاسبة…