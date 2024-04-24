التسجيل في بطاقة الشفاء الافتراضية في الجزائر 2024

تولي الحكومة الجزائرية من خلال وزارة العمل اهتمامًا بتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين عبر البلاد، حيث تمكنت من تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية والأدوية اللازمة من الصيدليات من خلال بطاقة “الشفاء” الافتراضية، كما توفر هذه البطاقة الدعم اللازم للمواطنين في الحصول على العلاج والخدمات الصحية من المستشفيات، تم توفير رابط للتسجيل في البطاقة لضمان سهولة الوصول إليها والتسجيل بها.

بطاقة الشفاء الافتراضية 2024 بالجزائر

يعتبر إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية في الجزائر 2024 تحولًا رقميًا مهمًا وطفرة في تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل أكثر فعالية وسهولة، وتم الاتفاق بين الجهات المختصة في الجزائر بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل على أهمية هذه البطاقة في تحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين، كمت أوضح وزير العمل أن بطاقة الشفاء الافتراضية يتم تحميلها من خلال تطبيق “هناء” على الهواتف المحمولة، وهي تعتبر تطورًا للجيل الثاني الذي بدأ في ديسمبر 2023، كما تم إطلاق المرحلة التجريبية للبطاقة في عدة مناطق بالجزائر، بما في ذلك العاصمة وعدد من المدن الأخرى مثل رقلة، جيجل، سطيف، ومستغانم، بهدف ضمان نجاح وفعالية هذه البطاقة لصالح المواطنين.

مميزات بطاقة شفاء الافتراضية

قدمت وزارة العمل الجزائرية تفاصيل مهمة حول بطاقة “شفاء” الافتراضية، وأبرزت المميزات الرئيسية التي يجب على المواطنين معرفتها قبل الشروع في استخراج البطاقة: