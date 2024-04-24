بشكل رسمي.. موعد الزيادة في رواتب المتقاعدين بالجزائر لهذا العام 2024

يسعى المواطنون لمعرفة مقدار الزيادة المعاشات التقاعدية في الجزائر لسنة 2024، وموعد الزيادة حيث يوجد تعديلات جديدة قد أعلنتها الحكومة الجزائرية وجاري تطبيقها على معاشات التقاعد، وذلك من أجل مواكبة الغلاء المعيشي وتحسين مستوى الاقتصاد الوطني، ويترقب الشعب الجزائري بحماسة الإطلاق الفعلي لهذه الزيادات ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر موعد الزيادة، ومقدار الزيادة في رواتب المتقاعدين بالجزائر.

موعد صرف زيادات المتقاعدين 2024 بالجزائر

قدمت الحكومة الجزائرية توضيحات بشأن الموعد الذي سيتم فيه بدء صرف زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر للعام 2024، والمقررة تطبيقها في أول أيام شهر مايو من ذلك العام، والذي يصادف يوم الأربعاء، في الساعات الأخيرة، حيث تم عقد اجتماع بين رئيس الدولة ومجلس الوزراء لبحث مسألة العلاوات الممنوحة للمتقاعدين والزيادات في الرواتب، وقد صرح رئيس دولة الجزائر عن موافقته على الزيادات في الرواتب المتقاعدين بالجزائر، حيث يتوقع أن تتراوح الزيادة ما بين 2 إلى 5 بالمئة تبعًا للدخل الذي يحصل عليه كل متقاعد.

زيادة رواتب التقاعد بالجزائر

أعلن المجلس الوزاري في بيان له عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر، وقد اشتمل الإعلان على المضمون التالي: