سلي طفلك مع اجمل برامج قناة طيور بيبي | تردد قناة طيور بيبي الجديد للأطفال 2024

تردد قناة طيور بيبي الجديد للأطفال 2024 والتي تتميز بعرض محتوى مفيد للأطفال في الأعمار المتقدمة، حيث تحتاج الأطفال في هذا العمر المتقدم إلى مشاهدة محتوى مفيد يقوم يوصل لهم سلوكيات وثقافية تقوم ببناء شخصية الأطفال بشكل صحيح، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم تردد قناة طيور بيبي على الأقمار الصناعية وأهم ما تقدمه من برامج وفقرات للأطفال.

تردد قناة طيور بيبي الجديد للأطفال 2024

يمكنك متابعة قناة طيور بيبي على شاشة التلفاز بصورة مجانية تماما، حيث يتوفر تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات، فيمكنك متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور بيبي على العرب سات

كما تعرض القناة على القمر الصناعي العرب سات، لكي يتمكن من لم يستطع متابعة القناة على النايل سات ضبطها على العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

أفضل برامج قناة طيور بيبي

تعرض قناة طيور بيبي مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة في جميع المجالات التعليمية والثقافية والترفيهية، ومن اهما التالي: