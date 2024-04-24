“ضحك طفلك للصبح” تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بإشارة قوية وجودة عالية

قناة تنه ورنه أطفال هي من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى طفولي مميز للأطفال، ما بين الأغاني والأناشيد الدينية المتنوعة، حتى أنها حازت على إعجاب ملايين الأطفال في كافة أنحاء الدول العربية، وأصبح من السهل التعرف على ترددها الجديد بكافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة تنه ورنه أطفال الجديد على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة تنه ورنه أطفال يكون 11853.

بينما استقطاب قناة تنه ورنه أطفال فهو أفقي.

إضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ 3/2.

معدل ترميز القناة هو 27500.

تردد قناة تنه ورنه أطفال 2024 على العرب سات

وهناك بعض المعلومات التي يمكنك التعرف عليها لكي تتمكن من استقبال قناة تنه ورنه أطفال على العرب سات الجديد، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة تنه ورنه فهو عرب سات.

كما أن التردد الخاص بقناة تنه ورنه أطفال يكدون 11595.

إضافة إلى أن معامل الترميز للقناة يكون 27500.

استقطاب قناة تنه ورنه أطفال الجديد فهو عمودي.

وعند استقبالك لقناة تنه ورنه أطفال على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، ستتمكن من مشاهدة العديد من الأغاني والأناشيد، فضلاً عن البرامج الطفولية المميزة التي تقدمها القناة.