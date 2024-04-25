موعد شم النسيم عام 2024 وعدد أيام إجازة “شم النسيم وعيد العمال” للموظفين

لقد تزايد البحث على محركات البحث في الساعات الماضية عن موعد شم النسيم لهذا العام 2024-1445 وموعد الاحتفال بعيد العمال، حيثُ قام مجلس الوزراء بإصدار قرارات تنص على أن الإجازة الخاصة بعيد العمال وشم النسيم مدفوعة الأجر، وذلك لكل العاملين في الهيئة الحكومية والمصالح العامة وجميع الشركات في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال.

متى موعد شم النسيم والإجازة الرسمية 2024؟

في كل عام يختلف تاريخ وموعد شم النسيم، حيثُ في هذا العام الحالي 2024 سيكون موعد شم النسيم شهر 5/2024، وتحديدًا في السادس من مايو الموافق يوم الاثنين، وسيتم حصول كافة المواطنين والموظفين في قطاعات الدولة على إجازة رسمية بأجر كامل، ولقد تم الإعلان عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإجازة عيد العمال، حيثُ سيكون يوم الأحد خمسة من مايو 2024 إجازة رسمية للاحتفال بعيد العمال، وذلك بعد قرار ترحيل الإجازة من الأربعاء واحد من مايو إلى الأحد خمسة من مايو.

بالإضافة إلى تحديد موعد إجازة شم النسيم الذي يوافق الاثنين السادس من مايو 2024، ووفقًا لموعد شم النسيم سيتم حصول العاملين على إجازة مدتها أربعة أيام، وتبدأ هذه الإجازة من الجمعة ثلاثة من مايو إلى ستة من مايو 2024.

مدة الإجازة الرسمية لشم النسيم وعدد أيامها 2024

يقوم المسيحيين التابعين للكنيسة الأرثوذكسية بالاحتفال بعيد القيامة كل عام وذلك عقب الانتهاء من الصوم الكبير، وسيكون عيد القيامة المجيد لهذا العام في يوم خمسة من مايو 2024، وبذلك يكون اليوم التالي لعيد القيامة هو موعد شم النسيم الموافق 6/5/2024.

بالإضافة إلى هذه الإجازات سيكون يوم الخميس الموافق خمسة وعشرين من أبريل إجازة رسمية كذلك احتفالًا بالذكرى السنوية لتحرير سيناء، ويليه يومي الإجازة الرسمية لنهاية الأسبوع يوم الجمعة والسبت، وبذلك تكون الإجازة عبارة عن ثلاثة أيام متتالية في شهر أبريل وأربعة أيام في مايو ليحصل العاملين على سبعة أيام إجازة في شهري أبريل ومايو 2024.