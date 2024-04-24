ننشر لكم.. مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 وفقا لوزارة التربية والتعليم

أقترب العام الدراسي الحالي 2024 على الانتهاء لجميع الصفوف والمراحل التعليمية، وفي ضوء هذا أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024، وذلك استعداداً لإنطلاق الامتحانات لكلاً من صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 8 مايو لصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وتنتهى بنهاية شهر مايو، وفيما يلي سرد لأهم المواصفات التي ذكرتها الوزارة.

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

وجدير بالذكر أن مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024، التي وضعتها الوزارة تتمثل في:

توضع الأسئلة وفقًا لـ مواصفات ورقة الامتحان

تأتي الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط

يُراعي الوزن النسبي للأسئلة

تجنب وضع أسئلة من الأجزاء الملغية بالمنهج

يتم عقد الامتحانات تحت إشراف الموجهين بالمدرسة

مراعاة الدقة أثناء التصحيح

الحرص على متابعة سير الامتحانات من قبل الموجهين الأوائل

لا تخرج الأسئلة عن المقرر الذي تم تدريسه على مدار العام الدراسي

يتم توزيع الأسئلة وفقًا لـ نواتج التعلم بالمادة، بما يتناسب مع الوزن النسبي لها

يتسلل الإمتحان بعض الصعوبات، وذلك لقياس مستوى التحصيل لكل طالب

تُوضع الأسئلة السهلة في بداية الامتحان، والصعبة في النهاية

يجب أن تكون الأسئلة واضحة ومباشرة

يتم كتابة بيانات الورقة الامتحانية وهي: “المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي – تاريخ الامتحان” على ورقة الامتحان

متى ينتهي العام الدراسي 2024؟

ويذكر أن مع بداية العام الدراسي الحالي 2024، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خريطة زمنية للعام الدراسي وكانت على النحو التالي: