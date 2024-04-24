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ابهريهم بوصفاتك.. طريقة عمل الوصفة السعودي باللحم لذيذة ستبهر ضيوفك
تعد الكبسة باللحم من الأطباق الشهيرة جداً في المطابخ العربية، وتلقى قبولاً وحبًا شديد إذ تمثل أحد أهم الأصناف التي تقدم في مختلف المناسبات السعودية، مثل الولائم والعياد، وهي وجبة خليجية عربية غنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، وتتميز بمذاقها الممتميز، حيث تحرص العديد من السيدات على تعلم طريقة تحضير كبسة اللحم بنفس جودة المطاعم الراقية، وتوجد وصفات مختلفة لإعداد الكبسة تشمل كبسة لحم الغنم وكبسة اللحم البقري، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.
طريقة عمل الكبسة
- نصف أرز بسمتي.
- 500 غرام من لحم الضأن أو الدجاج.
- 1 بصلة متوسطة الحجم، مفروم.
- 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم
- 1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
- 4 فصوص ثوم مهروسة
- 2 ملعقة كبيرة زبدة
- 1/2 ملعقة صغيرة بهار حر
- ملح حسب الذوق.
- مكسرات مشكلة.
- 2 ملاعق كبيرة زبيب
طريقة تحضير الكبسة السعودي
- يتم غسل الأرز جيدًا ثم يتم نقعه في ماء دافئ لمدة نصف ساعة ثم يتم تصفيته.
- في قدر كبير، قومي بتذويب الزبد على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس وقلبي العناصر حتى يصبح لونها ذهبياً.
- ضعي قطع اللحم في القدر وقلبيها جيداً لتحتفظ بلونها الطبيعي.
- قومي بخلط مسحوق الكركم مع مجموعة المنكهات المختلفة والملح، واتركي المكونات تتجانس.
- نضع المياه الساخنة فوق اللحم في القدر لتغطيته بالكامل.
- ثم قومي بإحكام إغلاق القدر واتركي اللحم ينضج على نار هادئة لحوالي ساعة.
- بمجرد الانتهاء من طبخ لحم الكبسة السعودي، قومي بنقله من الوعاء إلى طبق التقديم واحفظيه جانباً في مكان مختلف.
- قومي بتسخين القليل من الزبدة ثم ضعي فوقها الأرز المُجفف، قلّبي الأرز لبضع دقائق حتى يتشرب الزبدة.
- إسكبي المياه الساخنة في القدر بحيث تكون كميتها ضعف حجم الأرز، ومن ثم ضعي البهارات لديكِ مثل القرفة والهيل امزجي العناصر بشكل جيد، بعدها قومي بخفض الحرارة واتركي الأرز ينضج حتى يبلغ مرحلة الغليان.
- بعد ذلك نضع اللحم بعد أن يتشرب الأرز ونترك الوصفة حتى تنضج.
- يتم التزيين بالمكسرات والزبيب.