ابهريهم بوصفاتك.. طريقة عمل الوصفة السعودي باللحم لذيذة ستبهر ضيوفك

تعد الكبسة باللحم من الأطباق الشهيرة جداً في المطابخ العربية، وتلقى قبولاً وحبًا شديد إذ تمثل أحد أهم الأصناف التي تقدم في مختلف المناسبات السعودية، مثل الولائم والعياد، وهي وجبة خليجية عربية غنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، وتتميز بمذاقها الممتميز، حيث تحرص العديد من السيدات على تعلم طريقة تحضير كبسة اللحم بنفس جودة المطاعم الراقية، وتوجد وصفات مختلفة لإعداد الكبسة تشمل كبسة لحم الغنم وكبسة اللحم البقري، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل الكبسة

مكونات عمل الكبسة

نصف أرز بسمتي.

500 غرام من لحم الضأن أو الدجاج.

1 بصلة متوسطة الحجم، مفروم.

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

4 فصوص ثوم مهروسة

2 ملعقة كبيرة زبدة

1/2 ملعقة صغيرة بهار حر

ملح حسب الذوق.

مكسرات مشكلة.

2 ملاعق كبيرة زبيب

طريقة تحضير الكبسة السعودي