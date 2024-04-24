خبر سار حول انخفاض الأرز الأبيض والشعير من جديد 2024.. “الحكومة بتروق على المواطن”

الأرز ب 26 جنيها بشري شارة من وزارة الزراعة للمواطنين حيث كشف سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمشرف العام علي المنافذ انه يتم طرح الأرز في معرض خير مزارعنا لأهلينا في الدوقي من 26 جنيها وحتي 29 جنيها، أضاف صالح انه يوجد إقبال كبير جدا علي المعرض وذلك وفقا لانخفاض أسعار السلع التي توجد به، عبر هذه السطور سنوضح لكم جميع أسعار الأرز بكافة أنواعه.

أسعار الأرز بكافة أنواعه

انهيار أسعار الأرز الشعير بعد ارتفاعه الملحوظ الذي سجله في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الأرز تراجعا بعد مبادرة الحكومة علي إحكام خفض الأسعار، أعلن حسين علي أبو صدام أن أسعار الأرز وصلت خلال ارتفاع الموجة التي شاهدها في الفترة الأخيرة.

ووصل سعر طن الشعير رفيع الحبة سجل سعر 14 ألف جنيها بعد أن كان قد وصل إلي سعرة قبل ذلك إلي 17 ألف جنيها، سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلي 15 ألف جنيها بعد وصول سعرة في الأيام الماضية إلي 18 ألف جنيها.

سعر الأرز اليوم

أضاف أيضا أن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة وصل إلي 25 ألف جنيها، سجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة إلي 26 ألف جنيها نظر لانخفاضه إلي 2000 جنيها في الطن.

اكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إننا ليس لدينا أي مشكلة من إنتاج الأرز في الفترة القادمة، أن لدينا توافر كبير في الأرز مشيرا إلي أن سعر الأرز تراجع نحو 2000 جنيها في الطن.