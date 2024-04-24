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“18 مليون دينار سلفة فورية” مصرف الرافدين يُعلن عن خبر هام لجميع الموظفين والمتقاعدين في العراق 2024
أطلق مصرف الرافدين، مجموعة من التعليمات والإجراءات الخاصة بالسلف لجميع الموظفين والمتقاعدين، مؤكدًا أن هذه التمويلات والقروض تأتي ضمن الإرتقاء بتقديم الخدمات المالية لجميع موظفي الدولة في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، حتى أنه يمكنك الحصول على قرض يصل إلى 18 مليون دينار عراقي فأكثر، وفقًا لبعض التعليمات التي نوضحها لكم في السطور التالية.
إجراءات الحصول على سلفة من الرافدين
تتمثل أبرز الإجراءات الخاصة بالحصول على سلفة فورية من مصرف الرافدين وفقًا للأتي:-
- أن يتم تقديم طلب التمويل التمويل السلفة إلكترونيًا عبر مصرف الرافدين.
- أو الذهاب إلى مقر المصرف أو تنزيل التطبيق الخاص بالمصرف لكي تتمكن من الإطلاع على الإجراءات الخاصة بالحصول على السلفة.
- كما يشترط المصرف في طالب السلفة أن تبلغ فترة العمل كحد أدنى عام كامل من تاريخ تقديم الطلب في كافة الدوائر ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
- وتتراوح قيمة السلفة المنوط الحصول عليها من 5 مليون دينار إلى 25 مليون دينار عراقي وفقًا لما يُحدده الزبون.
تعليمات الجصول على سلفة الرافدين 2024
ولمعرفة باقي التعليمات الخاصة بالحصول على السلفة الفورية من مصرف الرافدين، يُرجى اتباع ما يأتي:-
- يتم تطبيق التعليمات على جميع منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية بمنحهم سلفة تبدأ من 5 مليون دينار عراقي إلى 25 مليون دينار.
- يمك للمتقاعد الحصول على السلفة في حالة إذا لم يتجاوز عمره عن 73 عامًا.
- يمكنك التقسيط على أقساط متساوية وفقًا لقيمة التمويل.
- تصل فترة سداد السلفة إلى 5 أعوام.