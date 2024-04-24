سعر الدولار بكام .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق السوداء يشهد تغيرا من جديد، حيث سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا من جديد، هذا الذي دفع الكثيرين من متابعة سعر الدولار في السوق السوداء، كما دفعهم للتساؤل عن توقعات سعر الدولار في الفترة القادمة، هذا الذي نتعرف على تفاصيله في الأسطر التالية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق السوداء

تعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الفتر الماضية لتغير كبير في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الدولار في السوق السوداء الفترة الماضية إلى سعر كبير تراجع هذا السعر تراجعا كبيرًا بعد إعلان البنك المركزي لتحرير سعر الصرف على الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم : 50 جنيها مقابل الدولار الواحد.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

شهد اليوم استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد التراجعات التي حدثت في الفترة الأخيرة، حيث تعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لتغيرات متتابعة الفترة الحالية، هذا وقد سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 الأسعار التالية:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 47.85 جنيه للشراء، وللبيع: 47.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم: 47.85 جنيه للشراء، وللبيع: 47.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم: الشراء: 47.85 جنيه، والبيع: 47.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم: الشراء: 47.85 جنيه، والبيع: 47.95 جنيه.

توقعات سعر الدولار الفترة القادمة

يختلف رأي الخبراء حول توقعات سعر الدولار الأمريكي في مصر خلال الفترة القادمة، إلا أنه من المتوقع أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بسبب استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، كما تشير بعض التوقعات إلى أن سعر الدولار قد يستقر أو ينخفض ​​بشكل طفيف خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وارتفاع معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.