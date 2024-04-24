“pdf اسمك فيهم ولا لا؟؟”.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في جميع محافظات العراق

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، يمكنك تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على جهازك بعد أن تقوم وزارة العمل بالاعلان عنها قريبا، حيث من المقرر أن تضم الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية عدد كبير من الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل في جميع المحافظات العراقية، وسيتم رفع الكشوف عبر منصة مظلتي الالكترونية ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

الالاف المواطنين في جميع ربوع العراق يبحثون عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في ظل أنهم قد تقدموا بطلبات للاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية منذ فترة طويلة، وقبل أشهر من الآن كشفت وزارة العمل العراقية أنها تسعى لتوفير المبالغ اللازمة حتى يتم الصرف لكافة المحتاجين، حيث يستهدف هذا البرنامج الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات وغيرهم من الفئات ذات الحاجة، بهدف تخفيف الأعباء المادية عنهم وتحسين مستوى المعيشة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتدهورة، واليكم طريقة استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي، فقط اتبع ما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع “مظلتي” الرسمي.

قم بالضغط على الايقونة الخاصة ببرنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء الرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها، مع تحديد اسم المحافظة التي تقطن بها.

قم بادخال البيانات المطلوبة والتي على رأسها رقم الهوية الوطنية لاتمام التسجيل.

الآن اضغط على كلمة “استعلام”.

يُمكنك تحميل كشوفات نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة PDF في دقيقة واحدة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

والآن نقدم لكم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024 التي أعلنتها وزارة العمل، وهي:

أن يكون المتقدم مواطناً عراقياً ومقيماً في العراق.

أن يكون المتقدم لا يقل عدد افراد اسرته عن 4 اشخاص.

لا يمتلك مصدر دخل ثابت.

يمكنك الاطلاع على كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر زيارة الموقع الرسمي الذي سيتم رفعها عليه بعد الانتهاء من اعمال الفحص والتدقيق الخاصة بالطلبات المقدمة.