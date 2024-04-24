Pdf لينك منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 في العراق كشوفات المشمولين من وزارة العمل

ينتظر الكثير من المواطنين العراقيين الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، حيث ستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن هذه الكشوف لتحديد المستفيدين من الوجبة الأخيرة من هذا الدعم، ولهذا يزداد معدلات البحث عن هذا الموضوع وفي السطور التالية نوضح طريقة الاستعلام وموعد الإعلان عن المستفيدين.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

بإمكان جميع المواطنين بالعراق الاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عن طريق منصة مظلتي، وهي المنصة الرسمية التي حددتها وزارة العمل للاطلاع على هذه الكشوف، عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية.

ثم انتقل إلى قسم المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد رقم الوجبة التي قمت بالتقديم عليها.

ثم سجل بيانات المتقدم الشخصية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يرغب الكثير من المواطنين في التعرف على موعد الكشف عن كشوفات منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية، وسيتم ذلك عن طريق تصريحات وزارة العمل حيث إنها الجهة المسؤولة عن ذلك، وهي تقوم ببذل الكثير من الجهود في مراجعة الطلبات وتحليلها وذلك من أجل تحديد الأشخاص المستحقين للدعم من أجل إيصال هذه المساعدات لهم، وقد صرحت الوزارة بأنها استقبلت عددًا هائلًا من الطلبات وجاري مراجعتها، وسيتم الكشف عن المستفيدين بمجرد الانتهاء، وبعدها يستطيع جميع المواطنين الاستعلام وتحميل الكشوف بشكل إلكتروني عن طريق منصة مظلتي أو الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة، وقد أكدت وزارة العمل على بعض الشروط اللازم توافرها من أجل قبول هذه الطلبات، ومن أهمها أن يكون المتقدم عراقيًا ومقيم داخل العراق، ويجب أن يستوفي المتقدم جميع الشروط والمعايير وأن تكون الأسرة من أربعة أفراد على الأقل، ولا بد من توفير وتقديم جميع الأوراق المطلوبة.