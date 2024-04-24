كم سعر حديد عز اليوم .. سعر حديد عز اليوم للمستهلك اليوم السابع بعد الانخفاض

سعر حديد عز اليوم للمستهلك اليوم السابع وباقي أنواع الحديد التي سارت من اكثر الأشياء بحثا هذه الأيام على محركات البحث، حيث يرجع هذا الأمر لما شهدته الفترة الماضية من انخفاض كبير في أسعار الحديد، ولا زال هذا الانخفاض مستمر، حيث تراجع سعر الحديد اليوم تراجعا كبيرا، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الحديد اليوم والأسمنت في السوق المصرية.

سعر حديد عز اليوم للمستهلك اليوم السابع

شهد اليوم الأربعاء انخفاضًا كبيرًا في حديد عز وبعض أنواع الحديد، حيث بلغ أسعار الحديد اليوم لجميع أنواع الحديد التالي:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم: 41534 جنيها، حيث انخفض 338 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد عز اليوم : 42543 جنيها، وقد بلغ 639 جنيها انخفاضًا للطن الواحد.

سجل سعر طن حديد عز اليوم في أرض المصنع قيمة 40700 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجارحي اليوم: 43600 جنيها.

سعر طن حديد المراكبي اليوم: 43 ألف جنيها.

سعر طن حديد العشري اليوم: 42 ألف جنيه.

سعر طن حديد المصريين 45 ألف جنيه.

سعر طن حديد التسليح السويس للصلب أرض المصنع قيمة 41500 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي أرض المصنع 40700 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

شهد اليوم الأربعاء استقرارًا في أسعار الأسمنت، حيث يعد الأسمنت من أهم مواد البناء لذلك يكثر البحث عليه باستمرار لما له من أهمية كبيرة، هذا وقد سجلت اليوم أسعار الأسمنت الأسعار التالية: