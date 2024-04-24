إزاي تقدر تفتح حساب توفير من أول 100 جنيه بس! ادخار فلوسك بقى سهل ومريح!

يعد الادخار في البنوك وسيلة آمنة لحفظ الأموال وخاصة للأشخاص الذين يخشون المجازفة ويريدون طرق آمنة ومضمونة لحفظ أموالهم، ومن أجل ذلك قام بنك مصر بعمل حساب جديد بمزايا رائعة لتشجيع العملاء على الادخار لديهم، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، من أول 100 جنيه افتح حساب توفير بسعر عائد مميز.

من أول 100 جنيه افتح حساب توفير

هناك الكثير من المزايا التي سوف تحصل عليها إذا قمت بالادخار من خلال فتح حساب التوفير أبرزها ما يلي.

حيث أن من أهم المميزات التي يوفرها حساب التوفير أنه يتيح عمليات السحب والايداع والتحويل بكل سهولة.

كما يتيح أيضاً ذلك الحساب إمكانية عمل شهادات ادخار، وأيضا إمكانية عمل بطاقات دبت كارد للتعامل عبر ماكينات السحب الآلي بكل سهولة ويسر.

ويتيح لك أيضاً ذلك الحساب عائد مميز يمكنك صرفه كل شهر.

كما يقدم لك أيضاً إعفاء من المصاريف الإدارية المطبقة في العام الأول له، واعفاء 50% من قيمة المصاريف الإدارية في العام الثاني.

ويمكنك أيضا الاستعلام عن حسابك من خلال أي مصرف آلي بكل سهولة.

يوفر لك أيضاً خدمة الإنترنت البنكي من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

بالإضافة أيضاً إلى تقديم الخدمة الصوتية، وغيرها الكثير من الخدمات

شروط فتح حساب التوفير من بنك مصر

وهناك بعض الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر لدى الشخص الذي يريد فتح حساب التوفير، ويمكن ذكرها في النقاط التالية: