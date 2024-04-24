رسميا…جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الثاني 2024 في محافظتي الجيزة والقاهرة وبني سويف وفقا لوزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الثاني 2024 من أكثر الكلمات التي تصدرت محركات البحث جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن موعد الامتحانات، التي من المفترض أن تستهل في العديد من محافظات مصر في منتصف شهر مايو 2024، ومن خلال موقعنا الإخباري البديل نوضح جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في بعضًا من محافظات مصر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الثاني 2024

تزامنا مع اقتراب موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2024 يستعد عشرات الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الاختبارات النهائية للعام 2024، خاصة بعد إعلان مديريات التربية والتعليم عن موعد الامتحانات، فمن المقرر أن استهلت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة يوم السبت الموافق 18 مايو وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024، وذلك طبقا لوزارة التربية والتعليم، ويتمثل الجدول في محافظة الجيزة على النحو التالي:

يوم السبت 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي

يوم الأحد 19/5/2024: امتحان مادة الإحصاء والجبر، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الإثنين الموافق 20/5/2024: امتحان مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024: اختبار مادة اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024: اختبار مادة العلوم، والتربية الفنية.

يوم الخميس الموافق في 23/5/2024: اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

طبقا لقرار مديريات وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تستأهل اختبارات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة طبقا للجدول التالي:

يوم الخميس الموافق 16/5/2024: اختبار مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم السبت الموافق 18/5/2024: اختبار مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الأحد 19/5/2024: اختبار مادة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الإثنين 20/5/2024: اختبار مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024: اختبار مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة بني سويف

من المقرر أن تبدأ اختبارات الصف الثالث الإعدادي وفقا لقرار وزير التربية والتعليم لمحافظة بني سويف يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021 مايو 2024، على أن يتمثل الجدول في النحو التالي: