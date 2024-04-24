“شجع المارد الاحمر”.. استقبل القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي، البحث يتزايد حول القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي في ظل اقتراب تلك المباراة الحاسمة التي لا يفصلنا عنها سوى ساعات معدودة، وفي مباراة الاهلي ومازيمبي يترقب مشجعو المارد الاحمر فوز فريقهم واقتناصه للنقاط الثلاثة خاصة بعد انتهاء لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي بالتعادل السلبي، وخلال السطور القادمة سنتعرف معا على القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي، فتابعونا.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي

وقد تم الاعلان عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي التي ستقام مساء الجمعة القادمة على الأراضي المصرية، حيث يمكنك مشاهدة المباراة عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت، كما تذاع فضائيا مشفرة عبر قنوات بي إن سبورتس؛ نظرا لأنها الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

موعد مباراة الاهلي ومازيمبي

كما أعلن الاتحاد الافريقي “الكاف”عن موعد مباراة الاهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2024، فستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على أن يدير المباراة حكم الساحة الكيني بيتر واريرو كاماكو، ويساعده جليبريت شيرويت ، وستيفن أونايانجو، والحكم الرابع الجامبي لامين جامييه، وماريا ريفيت من موريشيوس، والجزائري لحلو بن براهم، حكاما للفار.

مباراة الاهلي ومازيمبي

وقد حصل مسئولو الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي ومازيمبي المرتقبة، على أن يتأهل الفائز من مباراتى الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى لمواجهة الفائز من مباراتى الترجى التونسى أمام ماميلودى صن داونز، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.