تبحث عن التصميم والأداء السلس والقيمة مقابل السعر إليك هذا.. هاتف Infinix Note 30 VIP 5G

أطلقت انفنكس هاتف Infinix Note 30 VIP 5G في الأسواق، والذي يتنافس بقوة ضمن الفئة المتوسطة بفضل المواصفات والمميزات المتعددة التي يوفرها، ويعد هذا الهاتف من الخيارات المثالية لمن يبحث عن مجموعة من الإمكانيات الضرورية والمتقدمة التي تقدم بجودة عالية مقارنة بالهواتف الأخرى في نفس الفئة، يمكن التعرف على مواصفات الهاتف المقدم من انفنكس من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف Infinix Note 30 VIP 5G

نقدم لكم بعض مواصفات الهاتف الهامة لمساعدتكم على التعرف عليه بشكل أفضل إذا كنتم تفكرون في شراء هذا الهاتف وتأتي بعض امكانياته كالأتي:

شاشة الهاتف من نوع أموليد بقياس 6.67 بوصة، وتوفر دقة عالية تبلغ 1080×2400 بيكسل، مع كثافة بيكسل تصل إلى 395 بيكسل لكل بوصة، الشاشة مزودة بإضاءة تصل إلى 900 شمعة، ومعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

الجهاز يعمل بمعالج ثماني النواة من ميدياتك، ويأتي مزود بمساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 جيجابايت رام، مما يسمح بأداء فعال وسريع.

كاميرا السلفي الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل مزودة بفلاش ليد مزدوج لتحسين الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل والكاميراتين الأخريتين بدقة 2 ميجا بيكسل لكل منهما.

البطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم ميزة الشحن السريع بقدرة 68 واط، بالإضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، مما يجعلها سريعة وفعالة في استعادة الطاقة.

عيوب هاتف Infinix Note 30 VIP 5G

من المهم الاطلاع على بعض العيوب المحتملة في الهاتف قبل اتخاذ قرار الشراء وتأتي كالاتي:

عدم وجود طبقة حماية على الواجهة الأمامية أو الخلفية.

عدم دعم خصائص التثبيت الإلكتروني أو البصري.

افتقاد ميزة الزاوية الواسعة في الكاميرا الخلفية.

مميزات هاتف Infinix Note 30 VIP 5G

يتميز الهاتف بمجموعة من المميزات التي تجعله خيار جذاب في فئته السعرية، وهذه بعض النقاط البارزة:

تصميم أنيق.

دعم شريحتين اتصال وكارت ميموري.

مقاومة للماء والغبار.

مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة وتقنية التعرف على الوجه.

أداء الكاميرا مرضي.

سعر الهاتف

الهاتف الذي ينتمي إلى الجيل الخامس، يقدم مجموعة متميزة من المواصفات والإمكانيات الرائعة، ويتوفر هذا الهاتف بسعر 1090 ريال في المملكة العربية السعودية.