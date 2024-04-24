“ايام قليلة ومحفظتك هتتملي!!”.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 ورابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، الالاف من مستحقي المعاشات المسجلين على منظومة التأمينات الاجتماعية يبحثون عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 الذي من المقرر أن يتم صرفه خلال ايام من الآن، حيث من المقرر أن يتم صرف المعاش بعد تطبيق الزيادة الاخيرة التي أقرتها رئاسة الجمهورية خلال الاشهر الماضية والتي قدرت بنحو 15%، واليكم رابط الاستعلام عن قيمة معاش مايو 2024 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

تم الاعلان عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 من قبل الجهات الرسمية، حيث سيبدأ الصرف لكافة المستفيدين بداية من يوم الاربعاء القادم الموافق 1 مايو 2024، ويستمر الصرف لمدة 6 أيام تنتهي يوم الإثنين 6 مايو، ووفقا لبيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر، يبدأ صرف المعاشات مع بداية كل شهر جديد مع الزيادة الجديدة التي اعتمادها السيد الرئيس.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024

ومن خلال رابط الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024 يمكنك معرفة كافة التفاصيل عن معاشك بعد تطبيق الزيادة الجديدة، فقط اتبع تلك الخطوات:

عليك بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

الآن اختر ايقونة الاستعلام عن معاشات مايو 2024.

انقر على أيقونة صاحب معاش، ثم اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

قم بادخال البيانات المطلوبة والخاصة بملفك الشخصي.

قم بادخال رقمك القومي من اليسار إلى اليمين بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الآن قم بالضغط على كلمة “استعلام”.

سوف تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

يستطيع مستحقي المعاشات الحصول على صرف معاشات شهر مايو 2024، من خلال تلك المنافذ: