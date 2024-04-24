“عيش عالم من الرعب!” نزل لعبة الموتى السائرون 2024.. مغامرة مرعبة على هاتفك!

تعتبر لعبة الموتى السائرون لعبة مصورة مستوحاة من قصة تحمل نفس عنوان اللعبة، وهدف من اللعبة هو الحفاظ على أبطال اللعبة أحياء لكي يقوموا بمواجهة مخلوقات تسمى الزومبي، وتحقيق هذا الهدف صعب للغاية، وتقوم اللعبة عن طريقها بتدبير العلاقة الاجتماعية بين الأبطال الأحياء في القصة، مما يؤدي ذلك إلى معرفة قدرت الأبطال على البقاء والاستمرار سالمين على قيد الحياة.

تنزيل لعبة الموتى السائرون

يقوم العديد من الأشخاص عن خطوات تنزيل لعبة الموتى السائرون، لما لها من جذب اللاعب وتشويق للتقدم في هذه اللعبة أكثر فأكثر وإليكم خطوات تنزيل لعبة الموتى السائرون:

قم بفتح تطبيق جوجل بلاي، واضغط على علامة البحث الموجودة في أعلى التطبيق، ثم قم بكتابة تنزيل لعبة الموتى السائرون في خانة البحث.

قم بالنقر على بحث، وسوف تظهر لك نتائج كثيرة اختار أول نتيجة للبحث وهي لعبة الموتى السائرون، قم بالضغط عليها، ثم قم بالنقر على الزر الأزرق الموجود على يسار اسم اللعبة.

انتظر عدة دقائق حتى ينتهي تحميل لعبة الموتى السائرون، بعد التحميل قم بالنقر على تثبيت لكي تنزل تلقائيا على الهاتف الجوال وتصبح من ضمن التطبيقات الموجودة على الهاتف.

بعد ان تجدها مثبته بالهاتف، قم بفتح تطبيق لعبة الموتى السائرون، وتسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب جديد أو من خلال حساب جوجل أو فيسبوك الموجود سابقا.

بعد تسجيل الدخول قم بالبدء في اللعبة والاستمتاع بها.

مميزات تنزيل لعبة الموتى السائرون

يعتبر تنزيل لعبة الموتى السائرون من أكثر الألعاب التي يقوم بتنزيلها الكثير من الأشخاص، وذلك نتيجة لاحتوائها على العديد من المميزات التي تميزها عن غيرها من الألعاب وإليكم بعض مميزاتها: