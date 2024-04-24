هل سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثالث في العام الدراسي 1446؟ تعرف على التفاصيل كاملة!

انتشرت الكثير من الأخبار داخل المملكة العربية السعودية بشأن إلغاء فصل دراسي من الفصول الدراسية الثلاثة في المملكة السعودية، وقد أثار ذلك الخبر سعادة الكثير من المواطنين مما جعلهم يبحثون عن حقيقة ذلك الخبر، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع حقيقة الغاء الفصل الدراسي الثالث في العام الدراسي القادم 1446 لجميع المراحل.

الغاء الفصل الدراسي الثالث في العام الدراسي القادم ١٤٤٦ه‍

سوف نوضح لكم الآن حقيقة خبر إلغاء الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل بالمملكة العربية السعودية.

حيث قامت الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع التعليمي هناك بتوضيح ذلك الأمر.

وقد وضحت أنها بالفعل تعمل على دراسة الوضع الحالي ومدى نجاحه ومن ثم نجاح المنظومة التعليمية بأكملها.

ولكن حتى الآن لم يصدر أي قراراً رسميا بإلغاء الفصل الدراسي الثالث وإلى الآن مازال العمل بنفس النظام الحالي وهو ثلاثة فصول دراسية.

على صعيد آخر اتخذت المعاهد والجامعات في المملكة السعودية قرارا حاسما بشأن ذلك الأمر.

حيث قررت منذ قدوم العام الدراسي القادم سوف يتم العمل بنظام فصلين دراسيين فقط، وقد أعلنت ذلك رسميا.

موعد بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٦ه‍

بدأ الكثير أيضاً من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث والتساؤل عن موعد بداية العام الدراسي الجديد وقد أعلنت الوزارة الموعد الرسمي له.

حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد الموافق ١٤ من شهر صفر لعام ١٤٤٦ه‍ أي والذي يوافق ذلك يوم ١٨ من شهر أغسطس للعام الدراسي ٢٠٢٤، ٢٠٢٥م.

عدد أسابيع الفصول الدراسية الثلاثة بالمملكة العربية السعودية

كما سوف نوضح لكم أيضاً الخطة الدراسية وفق ما خططته وزارة التعليم السعودية وهي كما يلي: