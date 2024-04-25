“فرحي أولادك واسعديهم“ تردد قناة تنة ورنة الجديد نايل وعربسات لأحلى أغاني الأطفال
قناة تنة ورنة
يبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة تنة ورنة وهي واحدة من قنوات الأطفال التي تم إطلاقها منذ فترة قصيرة ولكنها نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لأنها تحرص على عرض جميع الأفلام الكرتونية التي يحبها الأطفال على مدار اليوم وبجودة ودقة عالية وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
تردد قناة تنة ورنة
من أبرز ما يميز قناة تنة ورنة أنه يمكنك الحصول عليها بشكل مجاني تماما كما أنها لا تقتصر على المحتوى الترفيهي فقط بل تقوم أيضا بعرض مجموعة من البرامج التعليمية والمناسبة لجميع فئات الأطفال بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الدينية التي تعلم الأطفال الآداب والأخلاق الدينية، لذلك يمكنك استقبالها بواسطة القمر الصناعي نايل باستخدام التردد التالي:
- التردد: 11853.
- معدل الاستقطاب: رأسي.
- الجودة: HD.
- معدل الترميز: 27500.
خطوات تنزيل قناة تنة ورنة على الرسيفر
يوجد مجموعة من التعليمات التي يجب عليك اتباعها وسوف تساعدك في تنزيل قناة تنة ورنة من المنزل بدلا من الذهاب إلى مراكز الصيانة والتي تكون كالتالي:
- في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى قائمة إعدادات الرسيفر.
- ثم في الخطوة التالية من قائمة الإعدادات قم بالنقر على خيار التثبيت اليدوي ومنه اختار إضافة قناة جديدة.
- قم بتحديد القمر الصناعي الذي ترغب من خلاله استقبال القناة.
- سوف يتطلب منك إدخال كل من تردد القناة بالإضافة إلى معدل الاستقطاب ومعدل الترميز.
- انقر على زر البحث وانتظر دقائق حتى يتم الوصول إلى القناة.
- أخيرا بمجرد النقر على زر حفظ سوف يتم تحميل القناة بنجاح.