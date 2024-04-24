وزارة الإسكان توفر خدمة البحث عن استحقاقات السكن باستخدام رقم الهوية

تقوم وزارة الإسكان السعودية، من خلال منصة (سكني) الإلكترونية، بعمل خدمة مجانية وهي الإستعلام عن حالة الاستحقاق السكني باستخدام رقم الهوية، هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية تحديد أهلية الأفراد للحصول على الدعم السكني أو منح الأراضي المجانية، وقد أتاحت الوزارة أيضا طريقة للاستعلام عن التفاصيل الجديدة لبنود المساعدة السكنية الموجهة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية وسنتعرف من خلال هذا المقال علي المعايير الأهلية، وكيفية الإستعلام برقم الهوية، تابعونا.

معايير الأهلية للدعم السكني

حددت الوزارة عدة شروط يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في التقدم للحصول على الدعم السكني، وهي كالأتي:

يجب أن لا يكون الشخص قد استفاد من هذا النوع من الدعم في وقت سابق، أو من أي نوع آخر من الدعم السكني.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن خمسة وعشرين عام.

الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وطفل واحد أو أكثر، بشرط أن يكون أحد الوالدين على قيد الحياة والوالد الآخر المتوفى لديه طفلان أو أكثر، مؤهلة للحصول على الدعم.

لا يجوز للمتقدم أن يكون قد امتلك عقار خلال السنوات الخمس السابقة.

تتأهل النساء المطلقات اللاتي لم يمر على طلاقهن أقل من عامين للتسجيل في البرنامج، بشرط عدم امتلاكهن مكان مناسب للعيش مع أسرهن وتوافر باقي المتطلبات المذكورة.

استعلام عن استحقاق سكني باستخدام رقم الهوية

قبل التقدم بالطلب، من الضروري أن يتحقق الأشخاص من توافر شروط الأهلية للحصول على الدعم السكني وفقا لإرشادات الوزارة، مما يساهم في تسريع معالجة الطلبات، يمكن القيام بعملية الاستعلام من خلال الخطوات التالية: