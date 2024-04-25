تِلك هي خطوات تسجيل في منحة البطالة 2024 للحصول على مبلغ 15 ألف دينار شهري.. بادر الآن بالتقديم

يتحري المواطنون في الجزائر البحث الآن عن خطوات تسجيل في منحة البطالة، وذلك للحصول على مبلغ شهري بقيمة 15 ألف دينار جزائري، والمقدم من قِبل الحكومة الجزائرية إلى كل من لا يمتلك دخل شهري ثابت أو مشروع يُدر عليه بالمال، ونوضح لكم كيفية التسجيل في المنحة وقيمتها بعد الزيادة الأخيرة بالأمر الرئاسي، فضلًا كونوا معنا.

خطوات تسجيل في منحة البطالة 2024

يمكن للمواطنين والمواطنات بالجزائر التقديم على منحة البطالة والحصول على راتبها الشهري طالما تتوافر شروط الحصول عليها بالشخص المتقدم، ولطريقة التسجيل بالمنحة فهي سهلة للغاية ولا تتطلب منك سوى السير على الخطوات التالية:

عليك أن تتجه في البداية الأمر إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل على شبكة الإنترنت.

للتشغيل على شبكة الإنترنت. انقر على منحة البطالة واختر زر التسجيل.

تفتح أمامك صفحة، عليك أن تقوم بإدخال الرقم الوطني الخاص بك ورقم بطاقة التعريف.

بعد ذلك تفتح لك صفحة ستقوم بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة بك، وأيضًا رفع المستندات المطلوبة للتسجيل.

بعد الانتهاء انقر على إرسال وانتظر الرد على طلبك.

كم قيمة منحة البطالة شهريًا؟

وضحنا لكم خطوات تسجيل في منحة البطالة، حيث كل ما عليك هو التوجه لموقع الوكالة فقط واستكمال بيانات التسجيل، وبالنسبة للمنحة، فهي مبلغ شهري من المال بقيمة 15 ألف دينار جزائري، يتم تقديمه للمواطنين والمواطنات باسم منحة البطالة لمساعدتهم على توفير احتياجتهم ومتطلباتهم الشهرية، ويتم صب قيمة المنحة بداية من يوم 26 حتى يوم 28 من الشهر الميلادي، وذلك على حسب آخر رقم في حساب الشخص البريدي.