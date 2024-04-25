حملها pdf نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 نتائجنــــا بالرقم الامتحاني mlaezmna.com

نتائج الثالث متوسط في العراق عبر الرابط الخاص التي أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية أصبح من أهم ما يبحث عنه الطلاب والطالبات، فقد وجدنا مؤخرا أن محركات البحث تشهد بحثا شديداً حول هذا الموضوع، وذلك من أجل الإطمئنان على محصلة الجهد المبذول في هذا الفصل الدراسي، حيث قد أتم الطلاب امتحاناتهم على الوجه الأكمل وينظرون معرفة العلامات الخاصة بهم، وسنعرض لكم طريقة الحصول على هذه النتيجة خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أعلنت وزارة التربية عن الرابط الخاص بها الذي يمكن من خلاله معرفة كافة العلامات الخاصة بالطلاب، كما أكدت أيضا أنها ستقوم بإرسال كشوف إلى مقر المدارس مسجل بها جميع أسماء الطلاب وجميع العلامات التي حصلوا عليها، وذلك سيكون بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي ما زالت قائمة حتى وقتنا هذا، مؤكدة أن التصحيح قائم على دقة ونزاهة ولن تسمح الوزارة بأي ميول أو خطأ في تصحيح نتائج الثالث متوسط.

رابط الحصول على نتائج الثالث متوسط

أصبح الآن بإمكان كل طالب وطالبة أن يقوموا بمعرفة درجاتهم عن طريق الدخول على الرابط التي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية، حيث قامت التربية بالإعلان عن هذا الرابط من أجل التسهيل والتيسر على الطلاب، وأيضا من أجل فض التزاحم بينهم أمام المدارس، وسيكون الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عن طريق اتباع خطوات بسيطة بالشكل التالي: