“عالم الطبيعة والإثارة” أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النيل سات والعرب سات

يعد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحد من أهم ما يتم البحث عنه من قبل عشاق عالم الحيوانات والطبيعة، حيث تتميز القناة بقدرتها الفائقة في جذب الكثير من الأشخاص نتيجة المحتوى المتقدم الهادف، الذي يتم عرضه على مدار اليوم بدون انقطاع بالإضافة إلى أنها من القنوات المجانية التي يتم تنزيلها بدون دفع رسوم أو مبالغ مالية، ولمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر الأقمار الصناعية يجب متابعة المقال التالي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من الترددات التي يتم الوصول إليها بكل سهولة والاستمتاع بمشاهدة ممتعة حيث وضوح الصورة والصوت، ويتم تنزيل القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة على النحو التالي:

تردد القناة عبر النايل سات

يتم تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة عبر العرب سات

كما يمكنكم تنزيل القناة من خلال استخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك

يتم تنزيل القناة على جميع الأجهزة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات من تحل الاستمتاع بمشاهدة ومحتوى هادف عبر القناة، وتتمثل طريقة التنزيل في الخطوات التالية: