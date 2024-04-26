انخفاض أسعار الصرف اليوم…سعر الدولار في السوق السوداء الأربعاء 24 إبريل والبنوك المصرية

سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم وفي البنوك المصرية الأخرى انخفاضاً، وكان هذا بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تحرير سعر الصرف، وذلك بهدف إنهاء الأسواق الموازية للبنوك الرسمية وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري بعد أن كانت أسعار صرف العملات الأخرى في الفترات الأخيرة مرتفعة مقابل الجنيه المصري، وهو ما كان له تأثير على أسعار السلع أيضاً وخصوصا التي يتم استيرادها من الخارج.

سعر الدولار في السوق السوداء

على الرغم أن سعر الدولار في السوق السوداء لم ينخفض بقدر كبير إلا أنه يعد انخفاضاً بعد ما ارتفع في الشهور الأخيرة سواء في البنوك الرئيسية أو في السوق السوداء ولذا؛ ترتب على ذلك أن ارتفعت أسعار الذهب والسلع المستوردة والسلع الأساسية أيضاً نتيجة تأثرها به، والذي شكل عائقا أمام المواطنين نظراً للارتفاع غير المسبوق في الأسعار.

سعر الدولار اليوم الخميس

جاءت أسعار الدولار يوم الأربعاء 25 إبريل 2024 في البنوك المصرية كما هو أتي: