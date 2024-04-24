اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445 السعودية حسب التقويم الدراسي

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية بدأ الطلاب في البحث عن اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445 وما الموعد النهائي التي تعقد فيه بشكل رسمي، وهل اختبارات صفوف النقل تنطلق مع الشهادات الأساسية، تساؤلات كثيرة يرغب الطلاب في معرفة إجابتها سريعاً لأن العام الدراسي على وشك الانتهاء ومضى منه الكثير ولن يتبقى سوى القليل، الكثير من الدول تطبق المنهج على فضلين ولكن السعودية من الدول العربية التي تحرص على تقسيم المنهج الدراسي على ثلاث فصول وراء ذلك أهداف كثيرة،

وبالفعل أثبت المنظومة التعليمية السعودية تطور ونجاح كبير على مدار الثلاثة سنوات الأخيرة وهذا ما ذات تصميمهما على استمرار تطبيق نظام الثلاثة فصول، مما تحسن مستوى الطلاب وارتفعت نسب النجاح، خلال متابعتكم للتقرير التالي سوف تحصلون على اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445.

اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445

يرغب الطلاب بالسعودية معرفة الموعد المحدد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير للسنة 1445-2024 ومن أجل التمكن من حضور الاختبارات في الموعد وتأدية مع عليهم بشكل أفضل، انطلق الفصل الدراسي الثالث لجميع الصفوف مطلع شهر مارس الماضي 2024 على أن يستمر حتى نهاية مايو المقبل 2024، وتعقد اختبارات الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2 يونيو 2024 وتستمر الاختبارات حسب كل مرحلة تعليمية حتى يوم الاثنين الموافق 10 من يونيو 2024 وسط إجراءات وقائية احترازية مشددة وتفقد مستمر من فريق مختص مكلف من وزارة التربية والتعليم.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 1445-2024

منذ شهر ونصف انطلق الفصل الدراسي في المملكة العربية السعودية حسب التقويم الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ الإجازة المطولة لنهاية الأسبوع مطلع مايو المقبل 2024.

وبعد تعديل المواعيد كشفت التعليم أن إجازة الطلاب نهاية السنة الدراسية تبدأ في 10 من يونيو 2024.