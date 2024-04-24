نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024 عموم المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الحالي نجد أن أكثر ما يهم الطلاب هو كيف يمكنهم التعرف على نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024، وفي ظل التطور التكنولوجي عملت وزارة التربية العراقية على تدشين رابط رقمي يُمكن أولياء الأمور والطلاب من معرفة واستخراج النتائج الخاصة بهم بكل سهولة، ودون الحاجة لزيارة الإدارة التعليمية أو المدرسة وذلك بخطوات بسيطة وسريعة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة ليست قاصرة على صف دون آخر بل هي لجميع المراحل التعليمية.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024

أطلقت وزارة التربية العراقية خدمة رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024، فإذا كنت أحد الأشخاص المهتمين باستخراج تلك النتائج فيجب عليك إتباع الخطوات التالية بالتفصيل للحصول عليها بكل سهولة ويسر، وهي تتمثل في الآتي:-

كل ما عليك هو الذهاب إلى الموقع الرسمي نتائجنا على الإنترنت.

على الإنترنت. من خدمات الموقع أنقر على نتائج ثالث متوسط دور أول 2024.

أختر المحافظة التابع لها الطالب وقم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجانبها.

ثم اتبع الخطوات البسيطة المتبقية وانقر على تحميل الكشوفات وانتظر التنزيل بصيغة pdf.

يمكنك الاستعلام عن النتيجة إما باسم الطالب أو من خلال الرقم الامتحاني الخاص به.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاحتفاظ بالنتيجة وطباعتها من خلال اختيار ايقونة طباعة من أعلى يسار الشاشة.

استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول عبر موقع وزارة التعليم

حتى هذه اللحظة لم تحدد وزارة التربية العراقية موعد رسمي لإعلان نتائج الثالث متوسط الدول الأول في العراق 2024 ولكن بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق ومراجعة أوراق إجابات الطلاب سيتم فوراً اعتماد النتائج من جانب الوزارة ومن ثم رفعها عبر الموقع الإلكتروني لها، ويمكن أيضاً استعلام النتائج عبر موقع الوزارة من خلال الخطوات التالية:-