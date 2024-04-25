“لولو العيوطة” تردد قناة وناسة نايل سات الجديد 2024 للاستماع لاغاني الاطفال الممتعة

يعتبر تردد قناة وناسة من افضل القنوات التي يبحث عنها الآباء والأمهات لأطفالهم، حيث تعرض هذه القناة محتوى آمن للأطفال، وأناشيد مميزة يطمئن الآباء لمشاهدة أولادهم لها، ولذلك وجدنا البحث يتزايد كل يوم عن طريقة تنزيل هذه القناة المجانية التي تقوم ببث محتواها على مدار اليوم بدون أي رسوم أو اشتراك، وسنقوم بعرض أحدث تردد قامت القناة بضبطه خلال هذا المقال.

تردد قناة وناسة

نال تردد قناة وناسة على جماهيرية كبيرة بين سائر القنوات، جعله من أكثر القنوات شهرة، حيث تعرض هذه القناة محتوى آمن على الأطفال، تجعل الآباء يطمئنون لمشاهدة ابنائهم لها، كما تغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة من خلال البرامج التي تقوم بعرضها، وأيضا تقوم بتعليمهم مهارات وأفكار جديدة في حياتهم، مثل الألوان وصوت الحيوانات، وغيرها كثيرا من المهارات.

اغاني قناة وناسة للأطفال

تمتلك قناة وناسة كيدز مجموعة من أمتع الأناشيد التي يعشقها الأطفال، هذه الأناشيد كالآتي:

أغنية لولو الشطورة.

أغنية وينك ياماما.

أغنية أنت مميز.

أغنية يالولو في نونو.

أغنية البنات البنات.

أغنية جراثيم.

أغنية خمس حواس.

أغنية السراقة الحرامية.

أغنية أختي الغيورة.

تردد قناة وناسة نايل سات

يمكن تثبيت تردد قناة وناسة نايل سات، ومشاهدة أمتع الأفلام والأناشيد الكرتونية عن طريق التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ⅚.

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة نايل سات

إذا كنت ترغب في مشاهدة قناة وناسة كيدز فعليك اتباع خطوات ورموز بسيطة تجعلك تتمكن من تثبيت تردد قناة وناسة، هذه الخطوات بالشكل التالي: