رسميًا.. جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات [صناعي – تجاري – زراعي – فندقي] كل المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات والشعب المختلفة سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي، حيث ازداد معدل البحث على موعد الامتحانات من قبل الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، كما يترقب أولياء الأمور الإعلان عن الجدول بفارغ الصبر، وذلك بعد أن قامت الوزارة بالإعلان في بيان رسمي لها عن موعد الامتحانات لهذا العام والتي من المقرر أن تبدأ في يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وتستمر إلى يوم السادس من شهر يونيو 2024، وسوف نتعرف على التفاصيل في الأسطر التالية.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات في اليوم الخامس والعشرين من مايو وتستمر إلى اليوم السادس من يونيو، وهذا بالنسبة للامتحانات العملية حيث أنها تبدأ عقب الانتهاء مباشرة من امتحانات الدبلوم التحريرية، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات شهادة الدبلوم في اليوم الأول من يونيو 2024، ومن الجدير بالذكر أن أخر موعد لتقديم استمارات الامتحانات بالنسبة لطلاب الشهادة هو اليوم الأربعاء 24 ابريل 2024.

موعد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024

كما ذكرنا سابقا أن امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية سوف تكون في أول يوم من شهر يونيو 2024، وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ويتم إجراء الاختبارات لكلا من:

طلاب المدارس الثانوية الفنية الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لكافة التخصصات.

طلاب التعليم المزدوج بالمدارس الثانوية الفنية الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي بنظام الثلاث سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية لا تقل في أهميتها عن امتحانات طلاب الثانوية العامة، كما تولب الوزارة اهتمام كبير بطلاب الدبلوم الفني، ولهذا قامت الوزارة بالتجهيز لهذه الامتحانات، وتوفير الدعم اللازم لها لضبط وسير الامتحانات بنجاح.