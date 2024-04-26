“هياكل عظمية“ قائمة الأعداء المزعجين في لعبة Elden Ring .. حملها الآن وجرب بنفسك

يبحث الكثير من مستخدمي لعبة ألدين رينج عن قائمة بأسماء الأعداء المزعجين في لعبة Elden Ring وهي من ألعاب الفيديو المليئة بأجواء الإثارة والتشويق وذلك لأن اللاعب سوف يواجه الكثير من الوحوش داخل اللعبة والذي يجب عليه قتلهم من أجل تحقيق هدفه داخل اللعبة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الأعداء المزعجين في لعبة Elden Ring

يوجد الكثير من الأعداء المزعجين في لعبة Elden Ring والذي يجب عليك التعرف عليهم قبل البدء في اللعب وهم:

صقور العدو

وهذا يعتبر من أخطر الأعداء الذين سوف تقابلهم داخل اللعبة وأكثرهم شراسة لذلك يجب عليك توخي الحذر فهم يكونوا متعطشين بالماء كما أنهم سريعين للغاية ويحملوا في أرجلهم أسلحة تساعدهم في اصطياد فرائسهم.

هياكل عظمية

يوجد داخل اللعبة مجموعة من الهياكل العظمية التي لها قدرة على التجدد حتى بعد أن يقوم اللاعب بالقضاء عليها وتقوم بمواجهته مرة أخرى لذلك يجب عليك استخدام الأسلحة المخصصة حتى يتم القضاء عليها نهائيا.

العدو رومبير الأصغر

وهو واحد من الأعداء الشرسة والخطيرة والتي تمتلك قوة هائلة ويتميز بحجم العملاق ويستخدم سلوكيات العنف عند مواجهة فرائسه.

العدو القتلة السكين الأسود

وذلك العدو تقابله عندما ترغب في الحصول على العرش الذهبي وهو من الأعداء الشرسة ويتميز بأنه سريع للغاية، كما أنه يختفي ويظهر فجأة ويجب العلم أن بضربة واحدة منه قادرة على أن تقضي عليك.

الآفات

وهي من أشرس الأعداء داخل اللعبة فهي في شكلها تجمع ما بين الإنسان والجمبري وتمتلك أذرع كثيرة وجسم مدرع.