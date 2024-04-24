بالتفصيل.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023- 2024 الفصل الثاتي

أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023- 2024 وذلك للفصل الدارسي الثاني والأخير للشعبتين الأدبية والعلمية، فقد تم وضع جدول للامتحانات في بداية شهر يونيو المقبل، وهذا ما سنوضحه لكم في الفقرات التالية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

فقد أوضح قطاع المعاهد الأزهرية في مصر أنه تم وضح جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بعناية شديدة، حيث ستبدأ الامتحانات الخاصة بالشعبة العلمية يوم السيت الموافق الأول من يونيو المقيل، أما بالنسبة إلى امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية ستبدأ يوم الأحد الموافق الثاني من شهر يونيو المقبل.

جدول امتحانات الشعبة الأدبية

يوم الأحد الموافق 2 يونيو: امتحان الفقه، وامتحان الإنشاء.

يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو: امتحان القرآن الكريم.

يوم الخميس الموافق 6 يونيو: امتحان البلاغة.

يوم الأحد الموافق 9 يونيو: امتحان الجغرافيا.

يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو: امتحان النحو.

يوم الخميس الموافق 13 يونيو: امتحان الحديث.

يوم الأحد الموافق 23 يونيو: امتحان التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق.

بوم الخميس الموافق 27 يونيو: امتحان الأدب والنصوص المطالعة.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس الموافق 4 يوليو: امتحان التوحيد.

بوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس الموافق 11 يوليو: امتحان الصرف.

يوم الأحد الموافق 14 يوليو: امتحان التفسير.

جدول امتحانات الشعبة العلمية