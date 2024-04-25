“ألعب وعيش مغامرة حرب الشوارع“ تنزيل لعبة Apex Legends Mobile على الهواتف

تم إطلاق لعبة Apex Legends والتي نجحت في أن يكون لها شعبية كبيرة ويلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الأعمار ومن أكثر ما يميزها أنه يمكن تحميلها على جميع الأنظمة ولا تتطلب إمكانيات مرتفعة وذلك على عكس غيرها من ألعاب الفيديو الأخرى وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

لعبة Apex Legends

يتم اللعب من خلال وضع اللاعب في ساحة القتال مع مجموعة من الأعداء ويتطلب منه قتل الأعداء والحرص على أن يبقى على قيد الحياة ويتم القضاء على الأعداء من خلال الأسلحة والمعدات التي يقوم بجمعها أثناء اللعب، يجب العلم أن اللعبة تحرص على تقديم مجموعة من الخرائط المميزة والتي تناسب جميع اللاعبين كما أنه تستخدم رسومات عالية الدقة والجودة وذلك من أجل منح اللاعب شعور الواقعية وروح المغامرة.

خطوات تحميل لعبة Apex Legends

يرجى اتباع التعليمات الآتية من أجل تحميل لعبة Apex Legends بنجاح:

أولا يجب عليك الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد.

بينما يكون آب ستور على أنظمة الآيفون.

في محرك البحث قم بالبحث عن لعبة Apex Legends وانقر على أيقونة التحميل.

سوف يتم تثبيت اللعبة بعد مرور دقائق ثم انقر على زر فتح اللعبة.

سوف يتم عرض مجموعة من التعليمات التي يجب عليك اتباعها من أجل تشغيل اللعبة بنجاح.

متطلبات تحميل لعبة Apex Legends

يجب أن يكون هاتفك متوفر لديه تلك المواصفات عند تحميل لعبة Apex Legends: