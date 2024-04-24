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فرحي الأولاد.. طريقة عمل كفتة الدجاج في المنزل بأبسط الطرق والمكونات
وصفة كفتة الدجاج المبتكرة تعكس تجديداً مثيراً في عالم الطهي، فهي تنقلنا خارج المألوف وتضيف لمسة جديدة إلى المأكولات اليومية، إذا كنت تبحث عن وجبة غنية بالبروتينات والتي تلبي احتياجاتك الغذائية، تعد وصفة كفتة الدجاج هي الخيار المثالي فمع مزيج من صدور الدجاج المفرومة والمكونات الأخرى، تتحول هذه الوصفة إلى وجبة متكاملة الأطراف، مما يجعلها مثالية للأطفال والكبار على حد سواء، اجعلي كفتة الدجاج الموفرة جزءاً من قائمة طعامك اليومية، سوف تكسب إعجاب الجميع بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية.
مكونات الوصفة
- كيلو صدور دجاج مفروم جيدا.
- فص واحد من الثوم.
- عدد 2 بصلة صغيرة.
- عدد 2 بيضة.
- رشة من الفلفل الأسود والملح.
- القليل من البقسماط المطحون
طريقة التحضير
- في إناء واسع الحجم، نقوم بوضع شرائح صدور الدجاج المفرومة بدقة مع البصل المفروم والثوم المهروس، ونقوم بتحريكهم جيدًا حتى يتجانسوا ويتكاملوا بشكل جيد.
- بمجرد ذلك، نضيف البيضة ونستمر في التحريك والخلط حتى يتكامل الخليط تمامًا ويصبح متجانسًا.
- بعد ذلك، نضيف البقسماط المطحون ببطء ونستمر في الخلط حتى يحصل الخليط على قوام متماسك يشبه العجين.
- لا يجب أن ننسى إضافة التوابل مثل الملح، الفلفل الأسود، ونستمر في الخلط لتوزيع النكهات بالتساوي وتحضير العجينة للتشكيل.
- بمجرد الإنتهاء، نقوم بتشكيل العجينة على أسياخ الشواء أو على قطع خشبية مخصصة للشواء.
- نقوم بوضع الكفتة في صينية فرن مخصصة ونضعها في الفرن لتخبز بدرجة حرارة مناسبة حتى تنضج تمامًا.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكننا إضافة قطعة من الفحم لإعطاء الكفتة نكهة مميزة من الشواء.
- وبعد ذلك، يمكننا اختيار تقديم الكفتة بطرق متنوعة، مثل قليها في مقلاة مع زيت لإضافة نكهة خاصة.
- يتم تقديم الكفتة الدجاج في طبق التقديم، مع جانب من أرز بالشعيرية أو مكرونة بصلصة الطماطم، وسلطة خضراء مع سلصة طحينة.