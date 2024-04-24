فرحي الأولاد.. طريقة عمل كفتة الدجاج في المنزل بأبسط الطرق والمكونات

وصفة كفتة الدجاج المبتكرة تعكس تجديداً مثيراً في عالم الطهي، فهي تنقلنا خارج المألوف وتضيف لمسة جديدة إلى المأكولات اليومية، إذا كنت تبحث عن وجبة غنية بالبروتينات والتي تلبي احتياجاتك الغذائية، تعد وصفة كفتة الدجاج هي الخيار المثالي فمع مزيج من صدور الدجاج المفرومة والمكونات الأخرى، تتحول هذه الوصفة إلى وجبة متكاملة الأطراف، مما يجعلها مثالية للأطفال والكبار على حد سواء، اجعلي كفتة الدجاج الموفرة جزءاً من قائمة طعامك اليومية، سوف تكسب إعجاب الجميع بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية.

مكونات الوصفة

كيلو صدور دجاج مفروم جيدا.

فص واحد من الثوم.

عدد 2 بصلة صغيرة.

عدد 2 بيضة.

رشة من الفلفل الأسود والملح.

القليل من البقسماط المطحون

طريقة التحضير