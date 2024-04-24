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«بسعر مغري ومواصفات جبارة»…تعرف على مواصفات ومميزات وأسعار هاتف vivo iQOO Neo 9 Pro الجديد!!
يعتبر هاتف Vivo iQOO Neo 9 Pro أحدث تحفة فنية تمتزج فيها الأداء الرائع والتصميم الفخم، ويقدم تجربة استخدام استثنائية للمستخدمين يأتي هذا الجهاز بمواصفات تضعه في صدارة الهواتف الوسطى، ولكنه يتمتع بميزات تنافس حتى الهواتف الفاخرة، مما يجعله الخيار المثالي لمن يسعى للحصول على الجودة والأداء الراقي بسعر معقول من خلال هذا المقال، سوف نستكشف مواصفاته ومزاياه وعيوبه بالتفصيل.
أبرز مواصفات هاتف vivo iQOO Neo 9 Pro
- الشاشة: الحجم القطري للشاشة هو 6.78 بوصة وتعتمد تقنية AMOLED.
- المعالج: يتميز الجهاز بمعالج Dimensity 9300.
- الذاكرة العشوائية: يتراوح حجم الذاكرة العشوائية بين 12 و 16 جيجابايت.
- التخزين الداخلي: يمكن أن يصل حجم التخزين الداخلي إلى 1 تيرابايت.
- الكاميرا الخلفية: تمتاز بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية: تمتلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
- البطارية: بطارية بسعة 5160 مللي أمبير.
- نظام التشغيل: يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 14.
مميزات هاتف vivo iQOO Neo 9 Pro
- شاشة AMOLED تردد تحديث يبلغ 144 هرتز تضمن تجربة مرئية سلسة وممتعة.
- معالج قوي يمكن من تحقيق أداء استثنائي في التطبيقات والألعاب.
- توفر خيارات وفيرة من ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين الداخلي لتلبية احتياجاتك.
- كاميرا خلفية عالية الوضوح تلتقط صورا مذهلة وتسجل فيديوهات عالية الجودة.
- بطارية طويلة الأمد مع تقنية الشحن السريع التي تمنحك الطاقة بسرعة.
- تصميم أنيق ومتنوع الألوان يضيف لمسة من الفخامة إلى هاتفك.
- واجهة مستخدم OriginOS 4 المُبتكرة والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 تجلب لك تجربة استخدام ممتعة وسلسة.
- تقنية الشحن العكسي تسمح لك بشحن أجهزة أخرى باستخدام هاتفك.
- مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة لضمان سهولة الوصول والأمان.
- مقاومة للماء والغبار لتوفير الحماية الشاملة لهاتفك.
- سعر الهاتف: 14720 جنيها مصريا يجعله خيارا ممتازا بين الهواتف المتاحة في السوق.