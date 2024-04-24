«هاتف مكتمل من جميع المواصفات»…هاتف Honor X50i Plus….مثالي لعشاق التصوير!!

بفضل عدسة كاميرته الخلفية ذات دقة 108 ميجابكسل، يبرز الهاتف Honor X50i Plus كخيار مثالي للشباب المهووسين بالتصوير الفوتوغرافي عالي الجودة، يعتبر هذا الهاتف إضافة مميزة لسلسلة Honor X50i الناجحة، فهو تحفة تقنية تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مع مراعاة البعد الشبابي والميزانية المحدودة للمستخدمين، وفي هذا المقال سوف نستعرض مواصفاته بالتفصيل، إلى جانب تسليط الضوء على مميزاته البارزة والنقاط التي يمكن تحسينها.

أبرز مواصفات هاتف Honor X50i Plus

الوزن لهذا الجهاز هو 166 جرام، وتبلغ أبعاده 161.1×74.6×6.78 ملم.

يعمل الهاتف بتقنية شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة ودقة FHD+.

يتميز بمعالج ميدياتك Dimensity 6080، وسعة تخزين تبلغ 256/512 جيجابايت مع رام سعتها 12 جيجابايت.

تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 108 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة عزل بدقة 2 ميجابكسل.

بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يتميز هاتف Honor X50i Plus ببطارية سعتها تصل إلى 4500 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 35 واط.

يتوفر بألوان متنوعة مثل الأسود، الأخضر، الأزرق، والوردي.

أبرز مميزات هاتف Honor X50i Plus